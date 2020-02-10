عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواتف بلاكبيري تودع المستخدمين للأبد في هذا التوقيت

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

كانت هواتف بلاكبيري منذ سنوات صاحبة الأسهم الأشهر والأكثر شعبية في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية، لكن شعبيتها تلاشت شيئا فشيئا حتى تبددت تماما، حيث تقرر وقف بيع هواتف بلاكبيري نهائيا بنهاية أغسطس/آب المقبل.



وطورت الشركة الكندية الهواتف التي اشتهرت بأعلى معايير الأمن ومكافحة محاولات القرصنة المعلوماتية، فقد استعانت بشركة تي.سي.إل الصينية لتطوير وإنتاج هذه الهواتف بنظام التعهيد، في محاولة من جانبها لاستعادة جزء من حصتها من السوق التي تسيطر عليها حاليا الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

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ولكن شركة تي.سي.إل التي طورت طرزا جديدة من هواتف بلاك بيري تحت اسم "كي" منذ 2016، أعلنت اعتزامها التوقف عن إنتاجها بعد انتهاء ترخيص الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن خدمة العملاء لأصحاب الهواتف التي تم شراؤها في وقت سابق تستمر حتى 31 أغسطس/آب 2022.

كانت شركة بلاكبيري الكندية في وقت من الأوقات رائدة في سوق الهواتف الذكية عندما قدمت هواتفها ذات لوحة المفاتيح الحقيقية، لكنها فقدت ريادتها التكنولوجية في السوق مع ظهور هواتف آيفون من إنتاج آبل والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والمزودة بشاشات تعمل باللمس بلوحة مفاتيح افتراضية والتي حققت انتشارا واسعا.

وتخلت بلاكبيري عن نظام التشغيل الخاص بها لصالح نظام التشغيل أندرويد بعد ذلك، ثم استعانت بشركة تي.سي.إل لتطوير وإنتاج الهواتف بنظام التعهيد، ولكن هذه المحاولة لم تنجح أيضا في جذب العملاء إلى هذه الهواتف ليتقرر وقف إنتاجها وبيعها نهائيا.