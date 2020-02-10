عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليون دولار..أرباح هاري وميجان مقابل خطاب في فلوريدا

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

خطا الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل خطواتهما الأولى في دائرة أحاديث المؤسسات المدرة للربح؛ وذلك بعد أن توقّع خبراء حصولهما على مليون دولار مقابل الظهور وإلقاء خطاب في إحدى المؤسسات بفلوريدا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، الأحد، أن الأمير هاري وزوجته ربحا ما يصل إلى مليون دولار أمريكي مقابل الخطاب الذي ألقاه في "قمة الاستثمار البديل" التي أقيمت برعاية بنك "جيه بي مورجان" في ميامي، الخميس.

وكشف هاري (35 عاماً) خلال خطابه الرئيسي في القمة الزاخرة بنجوم المجتمع والمصرفيين الأمريكيين، أنه تلقى العلاج لمدة 7 سنوات للتغلب على صدمة فقدان والدته، وتطرق إلى كيفية تأثير أحداث طفولته عليه، وأنه يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.

وأكد هاري أنه وزوجته غير نادمين على قرارهما بالتنازل عن دورهما في العائلة المالكة، لأنه يريد حماية عائلته، موضحا أنه "لا يريد لميجان وابنهما آرتشي المرور بما مر به عندما كان طفلاً".

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وأشار إلى أنهما متفائلان بشأن مستقبلهما، وقدرتهما على الاستقلال مالياً.

وفقاً للصحيفة، تعد "قمة الاستثمار البديل" أول ظهور علني رسمي للأمير هاري وزوجته منذ تنازلهما عن مهامهما الملكية قبل أسبوعين، بحثاً عن حياة خاصة، ويعتقد أنهما حصلا على نحو 500 ألف إلى مليون دولار.

وقدّر أحد الخبراء أن الزوجين، اللذين غادرا العائلة المالكة قبل أسبوعين متجهين إلى كندا بحثاً عن حياة خاصة، حصلا على مبالغ جيدة مقابل هذه الفعالية.

وقال رون توروسيان، الرئيس التنفيذي لشركة "5W" للعلاقات العامة ومقرها نيويورك، إنه يتوقع أن يحقق الزوجان ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار لقاء ظهورهما، مضيفاً: "سيكون هاري وميجان المتحدثان الأعلى دخلاً في سوق الشركات".

وتابع: "لن أتفاجأ إذا ربحا أكثر من مليون دولار، وعلى مدار العام ربما تكون قدرتهما على الكسب غير محدودة".

فيما قدّر سيمون هاك، المسؤول التنفيذي في العلاقات العامة، وهو صديق لأسرة كارداشيان، أن ميجان (38 عاماً)، بمفردها يمكنها أن تحقق 100 مليون دولار هذا العام.