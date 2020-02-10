عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر 1400 دولار.. فوجي اليابانية تطرح أحدث كاميراتها

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت شركة فوجي فيلم عن إطلاق الكاميرا المدمجة X100V الجديدة، التي تمتاز بعدسة جديدة بالكامل وجسم متين مع تحسين محدد المنظر الهجين، مقابل 1400 دولار.



وأوضحت الشركة اليابانية أنه تم تجهيز الكاميرا الجديدة بشاشة لمسية قابلة للطي، والتي تستقر بثبات داخل الجسم عندما لا تكون مطوية للخارج.

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وتمتاز كاميرا فوجي فيلم الجديدة بمقاومة ظروف الطقس، على الأقل عند استعمال حلقة المحول AR-X100 الاختيارية وفلتر الاتساخات PRF-49 أمام العدسة.

وتأتي كاميرا فوجي فيلم X100V الجديدة مزودة بمستشعر X-Trans BSI CMOS من الجيل الرابع بدقة 26.1 ميجابيكسل، ولأول مرة مع عدسة 23 mm f/2.

كما قامت الشركة اليابانية أيضا بتحسين محدد المنظر الهجين، الذي يتيح للمصور الاختيار بين محدد منظر بصري ومحدد منظر إلكتروني.

ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية أو بدقة 1080 بسرعة تصل إلى 120 إطارا في الثانية.