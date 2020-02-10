الصقور المخلصون.. في حضن الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت دولة الإمارات، أمس، بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام.

فقد شهد الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى على الدوام الدرع الحامية لدولتنا والضمانة الراسخة لعزتها ورفعتها بين الأمم، والقوة التي لا تتردد في الوقوف بكل قوة إلى جانب كل ذي حق في وجه الظلم والعدوان، حفاظاً على راية الإمارات شامخة ببذل أبنائها الأبرار وعطائهم، وتضحيات صفوة من الرجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بإيمان لا يتزعزع برسالتهم وعزيمة صلبة للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل، تجاه وطنهم الذي لم يترددوا، ولن يترددوا في تقديم الغالي والنفيس دفاعاً عنه وصوناً لمكانته ومكتسباته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن أبناء الوطن، كما عهدناهم، عبروا عن المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي والقيم المترسخة التي زرعها المؤسسون الأوائل في هذا الشعب، وهذه الأرض، في الوقوف إلى جانب الحق والعدل، ونصرة المظلوم، ومدّ يد العون إلى كل محتاج للمساعدة.

شهد الاحتفال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

حضر الاحتفال سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وسموّ الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وتضمن الحفل عرض فيديو لمسيرة بعنوان «رسل الأمل» الذي احتوى مشاهد من جهود دولة الإمارات العسكرية والإنسانية والتنموية في اليمن بعدها عُزف السلام الوطني مصحوبا بعرض جوي..ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وولي عهد الشارقة باستعراض الطابور الذي اصطف مصحوبا بأنواع مختلفة من الأسلحة والآليات والمعدات والطائرات المقاتلة والنقل والمروحيات والزوارق البحرية والأنظمة العسكرية الدفاعية وهي نماذج من صنوف الأسلحة الاماراتية التي شاركت ضمن التحالف العربي في اليمن، فيما ضم الطابور تشكيلات عسكرية ومدنية شملت القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة والطيران المشترك والإمداد المشترك والدفاع الكيميائي وحماية المنشآت وسلاح الإشارة، إضافة إلى الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية والهلال الأحمر.. بينما حلقت طائرات «فرسان الإمارات» مشكلة علم الإمارات في سماء مدينة زايد العسكرية. (وام)