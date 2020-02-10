"العربية للطيران" تحقق أرباحا في 2018

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الشارقة: حقّقت شركة "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرباحا صافية قياسية قدرها مليار درهم (حوالى 280 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15 في المئة لتبلغ 4,75 مليارات درهم مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018 والتي خسرت فيها الشركة نحو 160 مليون دولار.

جاء ذلك خلال إعلان "العربية للطيران" الأحد عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية والتي جاءت لتعكس "ما حققته الشركة من معدلات قياسية في الأرباح والنمو المتواصل"، بحسب بيان للشركة الإماراتية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة "كان العام 2019 حافلا بالكثير من التحديات لقطاع الطيران حول العالم، فقد واجه الاقتصاد العالمي تباطؤا في عدة أسواق رئيسية وواصلت الضغوطات الجيوسياسية المتصاعدة تأثيرها على منظومة التبادل التجاري".

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وتابع "رغم ذلك كله نفخر في العربية للطيران بقدرتنا على التأقلم مع هذه الظروف وتحقيق نتائج مالية قياسية في تاريخ الشركة تجاوزت للمرة الأولى على الإطلاق عتبة المليار درهم".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلنت "العربية للطيران" أنّها ستشتري 120 طائرة ايرباص من طراز "إيه 320" في صفقة بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة توسعية للمجموعة التي تعرضت لخسائر مالية بأكثر من 160 مليون دولار في 2018.

وتُسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.