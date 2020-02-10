شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت ميليشيا الحوثي ، مساء أمس الأحد ، استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة ، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

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يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت عدة مرات نقاط المراقبة المشتركة المنتشرة على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة.