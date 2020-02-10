ميركل تشيد بدور قطر في الوساطة بين الأطراف الأفغانية

الدوحة / الخليج 365

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، بـ"جهود الدوحة في الوساطة بين الأطراف الأفغانية من أجل تحقيق المصالحة وإرساء أسس تسوية سياسية للصراع في أفغانستان".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته ميركل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأفادت الوكالة بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم استعراض أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع في المنطقة، ومساهمة البلدين في جهود المجتمع الدولي الرامية لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

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وناقش الجانبان أيضا آخر المستجدات في ليبيا، على ضوء نتائج مؤتمر برلين الدولي، الذي استضافته ألمانيا، الشهر الماضي، لبحث الأزمة في هذا البلد العربي.

جدير بالذكر أن الدوحة تلعب دور وساطة في محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية من جهة، والحركة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.