الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 7 من عناصره في اشتباكات بسيناء

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل وإصابة 7 عسكريين، بينهم ضابطان، ومقتل 10 مسلحين في اشتباكات مع "إرهابيين" في إحدى النقاط الأمنية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك، حسب بيان نشره العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال الرفاعي، إنه "عند الساعة 17.00 (بالتوقيت المحلي/ 15.00 تغ)، تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

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وأضاف أن "القوة الأمنية تمكنت من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعى".

وأشار أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى (رتبة أقل من ضابط)"، دون أن يذكر إحصائية مفصلة حول عدد القتلى أو الجرحى.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء)، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر 2014.

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