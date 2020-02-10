شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يحذر من خطورة وسائل التدفئة.. 4 نصائح مهمة لشتاء آمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، مجموعة نصائح للمواطنين والمقيمين بشأن استخدام وسائل التدفئة في الشتاء البارد.

وقال المديرية، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه في ظل الأجواء الباردة تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها.. ولشتاء آمن تجنب مخاطر وسائل التدفئة على النحو التالي:

مدفأة الكيروسين

يجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائجة الكيروسين، مع أهمية وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عن السقوط.

مدفأة الكهرباء

Advertisements

من المهم التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوط المدفأة على جانب التهوية.

مدفأة الزيت

ينصح بوضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط، ويسكب الزيت على الأثاث.

الحطب والفحم

أكد الدفاع المدني، أنه يجب إشعال الفحم خارج المنزل، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.