«1971» يستضيف «ولادة لؤلؤة - العصر الذهبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هند مكاوي

استضاف مركز 1971 للتصميم بالشارقة الجلسة الثالثة من الصالون الثقافي بعنوان «ولادة لؤلؤة - العصر الذهبي في الدولة»، بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وبالتعاون مع منصة فكرة الثقافية.

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أدارت الجلسة نورة السركال مصممة المجوهرات الإماراتية، واستضافت عدي الفردان رجل الأعمال الإماراتي المتخصص في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة، ومحمد السويدي مؤسس أساطير المختصة بتصميم منتجات وهدايا مرصعة باللؤلؤ، وسارة محمد الرئيس التنفيذي لمشروع لآلئ السويدي.

تناولت الجلسة عدة محاور مختلفة حول نشأة اللؤلؤ وتاريخه وأهميته واستخداماته في العصر الحالي. وأشار عدي الفردان إلى الارتباط الوثيق بين اللؤلؤ الطبيعي وتراث الإمارات والاعتماد عليه كمصدر دخل أساسي قبل اكتشاف النفط. وأوضح أن والده استطاع تجميع ما يقارب 70 ألف قيراط من اللؤلؤ الطبيعي، لافتاً إلى أن ندرة وجود اللؤلؤ الطبيعي حالياً، والبعض يرجع أسباب ذلك إلى التغيرات البيئية.

استعرضت سارة محمد تجربة مزرعة لآلئ السويدي والتي تقع في بلدة الرمس الشمالية في رأس الخيمة. وقالت: تسعى المزرعة لتوفير اللؤلؤ من مصادر محلية لصائغي المجوهرات حول العالم وأصبحت وجهة للعامة حيث يمكن زيارتها من خلال الجولات الخاصة التي تشرح أهمية تاريخ تجارة اللؤلؤ ونمط حياة غواصي اللؤلؤ ولمحة عن آلية زراعته السائدة في العصر الراهن.