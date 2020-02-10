حذف إدانة «صفقة القرن» من مشروع قرار في مجلس الأمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حُذفت إدانة خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافاً لصيغته الأولى. والنص الذي قدم للدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت، ينص على أن «المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن النزاع الفلسطيني«الإسرائيلي»، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة، وتتحدث عن مبادرة «قدمتها الولايات المتحدة». وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». لكنّ تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافياً لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

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وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير». وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في عام 2008. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء لطرح مشروع القرار للتصويت. وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحفياً في نيويورك مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

على صعيد آخر، حذر سفير الولايات المتحدة لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان من تحرك «إسرائيلي» أحادي الجانب لضم المستوطنات وبسط السيادة على غور الأردن دون تلقي الضوء الأخضر من واشنطن. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن «إسرائيل» بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقاً لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب فريدمان على تويتر «رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين». وأضاف «على«إسرائيل» أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي».(وكالات)