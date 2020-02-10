عالم الطيران في جلسة «هيّا معنا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، شهد مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسة بعنوان «هيا معنا» شارك فيها250 طالباً وطالبة من 8 مدارس، تراوحت أعمارهم بين 14 إلى 18 عاماً، وتناولت ظروف العمل مع أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث قدّم مسؤولون من مختلف الإدارات في مجموعة الإمارات للطلبة شروحا وافية وأجابوا عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وأدار الجلسة داون متلكيف، وهو متحدث في المهرجان ومستشار مهني، وشارك فيها أعضاء من مختلف إدارات مجموعة الإمارات، بما في ذلك: الإمارات للهندسة، والاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، والإمارات لتموين الطائرات والإمارات لخدمات المطار.

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وقدم شاجي رافي، مدير تطوير الأعمال في الإمارات للهندسة، لمحة سريعة عن الأعمال الداخلية للدائرة، والتقنيات المتطورة التي ستقود صناعة الطيران في المستقبل. وأدارت فاليري تان، نائب رئيس الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، النقاش حول ما يمكن توقعه من مهنة الاتصالات والتسويق في صناعة الطيران.

وأوضح رافي ناجي، مدير التموين الإقليمي كيفية إعداد وجبات الطعام الموسمية والإقليمية، لتلبية مختلف أذواق الركاب عبر جميع الرحلات. كما ناقش نيكولاس مور، نائب رئيس أول خدمات الركاب في المطار، المهارات القيادية والدراية الفنية اللازمة للإشراف على خدمات الركاب وعمليات المركز في واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

واختتمت الجلسة بكلمة تحفيزية للمتحدث الضيف جوناثان يابوت، الفائز بجائزة The Apprentice Asia حيث خاطب الحضور قائلاً: «لا تضع حدوداً لأحلامك على الإطلاق».