شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستثمر 500 مليون دولار في «كونسورتيوم من أجل إفريقيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الامارات العربية المتحدة عن الالتزام باستثمار 500 مليون دولار فى مبادرة «كونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل إفريقيا» وهي مبادرة جديدة تهدف للإسهام في تحقيق رؤية بناء متسارع لإفريقيا جديدة أكثر اتصالا وتمكينا، يقودها الشباب.

جاء ذلك أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا حيث أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي أن هذا الكونسورتيوم سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولوية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.

وقالت وزيرة الدولة إن هذا الكونسورتيوم سيتولى تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه إفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لإفريقيا ومع الأفارقة.

وأوضحت ريم الهاشمي «دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أكثر من مجرد مانح أو مقدم قروض ميسّرة، تدرك جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العِنان لقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه».

وبيّنت أن التركيز على التحول الرقمي والشباب سيضمن أن «شبابنا وكفاءاتنا بإمكانهم احتضان الفرص التي يتيحها لهم المستقبل، بدلاً من النظر إليها كعبء» مضيفة «لقد استمعنا بإمعان إلى ما قُلْتُم، كقارة يمثلها الاتحاد الإفريقي، وكبلدان تشكل دُولَهُ الأعضاء. وسمعنا نداءكم إلى دولة الإمارات لاستخلاص الدروس من مسيرتنا التنموية، واستقطاب الاستثمارات الإماراتية إلى اقتصاد إفريقيا الرقمي».

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وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً فاعلاً في القارة على مدار تاريخها الممتد منذ 49 عاماً، مستثمرةً المليارات خلال تلك المدة، وبحلول 2016، أصبحت ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا، وقدمت الدعم لمجموعة متنوعة من المشاريع من بينها الطرق والجسور والموانئ والمدارس والعيادات والمستشفيات معتبرة ان «الكونسورتيوم من أجل أفريقيا سيضمن دعماً أكثر تكاملاً ومرونةً وتأثيراً في المستقبل».

وأشادت ريم الهاشمي في خطابها الذي أصبحت به أول وزير إماراتي يلقي كلمة أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في مقره الرئيسي بمشاركة الاتحاد الإفريقي في إكسبو 2020 دبي، وهي أول مشاركة للاتحاد في دورات إكسبو الدولي، حيث سيتم عرض تاريخ القارة الثري وإنجازاتها في الجناح الخاص للاتحاد.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 169 عاماً، ستشارك كل دولة بجناح مستقل في وجود عدد قياسي من الدول المشاركة يبلغ 192 دولة ستكون كل منها ممثلة بجناح خاص في الحدث الأروع في العالم الذي يستعرض براعة البشر وإنجازاتهم.

وسيستكشف جناح الاتحاد الإفريقي، المقام في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020، خطابات قادة إفريقيا العظام، ويعرض ما حققته هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة للوحدة الإفريقية في عام 1963.

ويتوقع أن يشهد إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا حيث سيجوب ملايين الزوار جناحاً يمثل مساحة بلا حدود، مفعمة بالألوان، حيث سيكتشفون إمكانات إفريقيا الهائلة ونظرتها المتفائلة للمستقبل، والتي تجسدها أهداف خطة عام 2063 التي تركز على الزراعة والنقل والعلوم والتقنية والصحة. ولمدة ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، ستستضيف دولة الإمارات أكبر تجمع للعقول في العالم، وسترحب بالمفكرين والمبدعين في منصة ملهمة ستسهم في تحديد معالم مستقبلنا وتكشف مجموعة من الفرص المتاحة في إفريقيا والبلدان الإفريقية. (وام)