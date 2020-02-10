عاصفة قطبية تقسو على الشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتدت قسوة العاصفة القطبية التي تضرب حالياً منطقة الشرق الأوسط، وشهدت بلدان عدة انخفاضاً قياسياً في الحرارة، وتساقط نادر للثلوج، في السعودية، الأردن ولبنان، ومصر والعراق، في الوقت نفسه، اجتاحت العاصفة «سيارا»، شمال غربي أوروبا، مسببة اضطرابات في النقل الجوي والبحري، وألغيت مئات الرحلات الجوية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتعد الموجة القطبية التي تضرب المنطقة العربية استثنائية من حيث البرودة الشديدة، إذ يتوقع أن تسجل بعض مناطق السعودية انخفاضاً لمستويات كبيرة في درجات الحرارة، إذ يتوقع أن تسجل حائل 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في طريف شمالاً إلى 6 درجات تحت الصفر، فيما تكون 4 درجات تحت الصفر في رفحاء، بحسب ما ذكره موقع «طقس العرب».

وشهد جنوبي الأردن، أمس، تساقطاً للثلوج، أدى إلى إغلاق جزئي لبعض الطرقات. ودعت السلطات المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وسيطر المنخفض الجوي أيضاً على لبنان، وانخفضت الحرارة على سواحل البلاد، مع نزول كميات كبيرة من الثلوج. كما شهدت العاصمة العراقية أيضاً تساقطاً للثلوج، لم يحدث منذ بداية القرن العشرين. وتتأثر القاهرة بهذه الكتلة، إذ يسود طقس قارس البرودة دون 5 درجات مئوية فقط ليلاً.

من جهة أخرى، اجتاحت العاصفة «سيارا»، أمس، شمال غربي أوروبا، بعدما صاحبتها رياح قوية بلغت سرعتها 150 كم في الساعة، مسببة اضطرابات في النقل الجوي والبحري، في دول عدة، وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات، وطال انقطاع الكهرباء عشرات الآلاف، وألغيت مئات الرحلات الجوية في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

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وشهدت بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً من العاصفة، اضطراباً في النقل نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كم في الساعة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبيهاً أحمر في انجلترا وويلز. وحذرت الهيئة، السكان من فيضانات وأضرار بينها انقطاع للكهرباء بالفعل 92 ألف منزل، وفاضت بعض مجاري المياه.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو أرجئت. وعرضت الخطوط البريطانية على المسافرين في مطارات لندن إمكان تأجيل رحلاتهم. ونصحت شركة «نيتوارك رايل»، المالكة لشبكة القطارات، أمس بعدم التنقل بالقطار، إلاّ في «الضرورة القصوى»، وحذرت من اضطراب حركة النقل. كما ألغيت عدة رحلات في إسكتلندا.

وفي فرنسا، أعلن تنبيه برتقالي في 42 مقاطعة شمالي البلاد، ودعي السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار. ودعت أقاليم منطقة اوت دو فرانس السكان إلى خفض تنقلاتهم، وتجنب الذهاب إلى السواحل، بسبب مخاطر حدوث «أمواج عالية».

وأعلنت أيرلندا أيضاً تنبيهاً برتقالياً، وتهددها فيضانات في المناطق الساحلية، وانقطعت الكهرباء عن 10 آلاف منزل. وتأثر النقل الجوي في بلجيكا أيضاً، إذ ألغيت نحو 60 رحلة في مطار بروكسل. وفي ألمانيا، ألغت مطارات فرانكفورت وميونيخ وكولونيا وهانوفر أكثر من مئة رحلة جوية.

(وكالات)