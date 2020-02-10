شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستضيف أهلي جدة بطموح البداية القوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب ومحمد مصطفى

تشهد المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا قمة بين الوحدة وضيفه أهلي جدة، الساعة السابعة و35 دقيقة في استاد آل نهيان، وتشهد المجموعة نفسها لقاء الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ويعيش الوحدة أفضل حالاته الفنية، بعد احتلاله للمركز الثالث في الدوري بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، مستفيداً من «الميركاتو» الشتوي له، حيث ضم الكوري الجنوبي لي ميونج، والكونجولي بول خوسيه مبوكو، والبرازيلي لوكاس بيمينتا، وخميس إسماعيل وفارس جمعة، وهم يشكلون مع الأرجنتيني سيباستيان تيجالي والكوري الجنوبي تشانج ريم، والمخضرم إسماعيل مطر، والحارس محمد الشامسي نقطة الثقل في تشكيلة المدرب الإسباني مانويل خيمينيز.

ويتوقع أن يمثل الوحدة اليوم الحارس محمد الشامسي، محمد برغش، لوكاس، فارس جمعة، شانج ريم، لي ميونج، خميس إسماعيل، إسماعيل مطر، يحيى الغساني، موبكو، سيبستيان تيجالي.

من جهته، يدخل الأهلي المباراة مثقلاً بالإصابات، لاسيما لنجمه السوري عمر السومة، في حين يحوم الشك حول مشاركة الجزائري يوسف البلايلي.

وأكد خيمينيز، مدرب الوحدة، أهمية البطولة الآسيوية، وقال: ليس هناك خصم سهل في مثل هذه المباريات، خاصة أن الفرق السعودية قوية جداً في آسيا، وفي المقابل لدينا وفرة من الحلول علينا استخدامها جيداً، من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية.

وشدد مدرب الوحدة أن فريقه لا يخشى أي فريق في البطولة القارية أو غيرها.

وأشار الكوري الجنوبي لي ميونج إلى أن الوحدة سيواجه فريقاً قوياً سبق أن واجهه في السابق، وعليهم احترامه جيداً داخل الملعب.

وبدوره، أكد السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي السعودي، أهمية ضربة المباراة، وقال: تأهلنا للمجموعات، ونرغب في أن نواصل بنفس الحماس، وأتينا إلى أبوظبي لحصد النقاط الثلاث.

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وأوضح مدرب الأهلي السعودي أنه تابع الوحدة في الفترة الأخيرة، وأقر أن منافسه يعيش أفضل حالاته هذه الأيام.

وبدروه، توقع النجم المخضرم حسين عبدالغني، لاعب الأهلي، مواجهة صعبة بين الفريقين، وأشار إلى أن الأوراق مكشوفة.

وأوضح عبدالغني الذي لعب مع الأهلي ضد الوحدة في 2008 عندما فاز الوحدة 2-1 في أبوظبي، أن الظروف مختلفة عن ذلك التاريخ، والأهلي الآن غير.

وفي المجموعة الثانية، يحل شباب الأهلي ضيفاً على باختاكور الأوزبكستاني في طشقند، في حين يلعب الهلال السعودي مع شهر خودرو الإيراني في استاد الوصل في دبي.

ويتوقع أن يلاقي شباب الأهلي مهمة صعبة أمام باختاكور بطل أوزبكستان، ولاسيما أنه سبق أن هزم «الفرسان» مرتين في نسخة 2009.

ومن المرجح غياب البرازيلي ليوناردو عن اللقاء للإصابة، على أن يعتمد الفرسان على الرباعي أحمد خليل، والأرجنتيني فيديركو كارتابيا، والإسباني بيدرو كوندي، والأوزبكستاني عزيز غانييف القادم من مواطنه ناساف، والذي سيخوض أول مباراة رسمية بعدما تم التعاقد معه مؤخراً، وقيده في المسابقة الآسيوية بدلاً من المولدافي لوفانور هنريكي.

وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي: سنواجه منافساً قوياً ومتمرساً، في مباراة مهمة ستكون قوية؛ لأنها تجمع فريقين كبيرين.

وحول معرفته بالفريق المنافس، أوضح أنهم يدركون أن باختاكور يلعب كرة قدم مميزة وبطريقة هجومية.

وأكد اللاعب ماجد حسن أنهم مقبلون على تحدٍّ جديد في بطولة جديدة، وأمام فريق قوي ومحترم، وقال: «علينا القتال في الملعب، وإن شاء الله اللاعبون في أتم الجاهزية».