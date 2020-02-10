الجيش السوري يحقق خرقاً استراتيجياً في ريفي إدلب وحلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الجيش السوري خرقاً استراتيجياً على جبهتي إدلب وحلب في شمال غربي البلاد، وباتت القوات الحكومية على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب- دمشق، ولم يبق أمامها سوى كيلومترين فقط، لاستعادته كاملاً، وفق ما ذكر، أمس، المرصد السوري، فيما أكد الجيش السوري أنه استعاد السيطرة على أكثر من 600 كيلومتر مربع خلال الحملة المستمرة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على جيوب الفصائل المسلحة في ريفي إدلب، وحلب، في حين هددت تركيا بتدابير إضافية إذا تواصل خرق وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «حققت القوات الحكومية تقدماً جديداً، أمس، وسيطرت على عدد من القرى قرب الطريق» في ريف حلب الجنوبي الغربي، مشيراً إلى أن «كيلومترين فقط يفصلانها عن استعادته بالكامل». ويصل الطريق إلى مدينة حلب من الجهة الغربية. وتُعد استعادة هذا الطريق الذي يعرف باسم «الإم 5»، الهدف الأبرز لدمشق حالياً، وقد سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجياً خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية. ومنذ بدء الهجوم، سيطرت القوات الحكومية على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، آخرها مدينة سراقب، السبت، التي يمر منها الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. واستعادت القوات الحكومية قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.

وأعلن الجيش السوري في بيان، أمس الأحد، أن «القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي»، مشيراً إلى أنها استعادت في هجوم خاطف «السيطرة على مساحة جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة». وأضاف أن «وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تابعت تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعاً بشرية». وتابع البيان أنه من القرى والبلدات والتلال الحاكمة التي تم تحريرها، «خان السبل، كفربطيخ، جوباس، النيرب، تل مرديخ، كفرعميم، أفس، سراقب، تل التباريز، محاريم، جامعة إيبلا، رسم العيس، الشيخ أحمد، زمار، حوير العيس، تل باجر، رسم الصهريج، تل طوقان، جزرايا، خان طومان، خلصة، القراصي، زيتان، الشيخ إدريس، الريان، لوف، العيس».

من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع التركي في تصريحات نشرت، أمس، من أن تركيا ستغير مسارها في شمال غربي سوريا، إذا تواصل خرق اتفاقات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة مع صحيفة حرييت «إذا تواصل خرق الاتفاق، لدينا خطة ثانية، وخطة ثالثة»، مضيفاً «نقول في كل مناسبة (لا تضغطوا علينا، وإلا فخطتنا الثانية وخطتنا الثالثة جاهزتان)». ولم يعط الوزير تفاصيل حول الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة في سوريا منذ عام 2016. وقال أكار «نقاط المراقبة التابعة لنا في المنطقة ستبقى مكانها بموجب الاتفاق». وأضاف أن تركيا تواصل إرسال إمدادات إلى نقاط المراقبة بالتنسيق مع السلطات الروسية. وأكد «رغم ذلك، إذا ظهرت أمامنا أي عوائق، نقول بوضوح إننا سنفعل ما يلزم». (وكالات)