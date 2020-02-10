ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر في الأقصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بيت الشعر في الأقصر، ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وأمسية شارك فيها : عاصم عوض، ومحمد أبو العزايم، ومحمد فتحي وقدّمها حسين القباحي مدير البيت.

أشار القباحي بدايةً إلى الجائزة، وقال: «تفتح الجائزة آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، تنفيذاً لمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق رعاية ودعم سموه للنقاد العرب والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية العربية».

وأجاب القباحي عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها جمهور الندوة عن الجائزة، في حين أشادوا بها، وأكدوا آثارها الطيبة المنتظرة لمستقبل النقد والشعر العربي.