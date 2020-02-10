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29 قتيلاً في مجزرة المركز التجاري بتايلاند

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت السلطات التايلاندية، أمس الأحد، حداً، لليلة عصيبة تحولت إلى «جحيم»، بعدما سرق عسكري أسلحة ثقيلة من ثكنته، ليستخدمها في ارتكاب مجزرة في أحد المجمعات التجارية، أردى فيها 29 شخصاً، وجرَح 57 آخرين، وبثها على موقع «فيسبوك»، قبل أن تحاصره الشرطة على مدار17 ساعة انتهت بمقتله، موضحة أن دوافعه لارتكاب الجريمة «شخصية».

وبعد ليلة طويلة شهدت تبادل إطلاق نار، وهروب حشود من المركز التجاري الذي شهد المجزرة، قتلت القوات الخاصة المهاجم عند الفجر، ووضعت حداً لساعات طويلة حبست خلالها البلاد أنفاسها.

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وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت شان أو شا، إن الجندي قتل 26 شخصاً بينهم مدنيون، أصغرهم فتى في 13 من العمر، وأفراد أمن.

وأضاف: «إنه أمر غير مسبوق في تايلاند، وأريد أن تكون هذه آخر أزمة من هذا النوع نشهدها». وتابع أن مطلق النار يعاني «مشكلة شخصية» مرتبطة بنزاع حول «بيع منزل».

ولفت إلى تعزيز أمن ترسانة القاعدة العسكرية التي استهدفها المسلح.وبدأت المجزرة في مدينة ناخون راتشاسيما في قاعدة عسكرية، سرق منها الجندي جاكرابانث ثوما أسلحة وتوجه إلى وسط المدينة، حيث فتح النار عشوائياً على متسوقين في مركز تجاري. (أ ف ب)

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