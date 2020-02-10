الصقور المخلصون في حضن الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حضور سموهما الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة في مدينة زايد العسكرية في أبوظبي، أمس، بمناسبة الاحتفاء بأبنائنا البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير، وتفتح أبواب الأمل، وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن جنودنا البواسل الذين شاركوا في مهمة «إعادة الأمل» في اليمن الشقيق، قدموا أسمى آيات الفداء إلى جانب أشقائهم في قوات التحالف العربي، وأكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى دائماً إحدى الركائز الرئيسية، لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وانحياز دولتنا إلى الحق وأصحابه راسخ رسوخ الجبال.

ووجّه سموّه تحية إعزاز وفخر إلى أبطال القوات المسلحة الأشداء الذين ضربوا أروع أمثلة البذل والعطاء في ميادين الكرامة، لما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أسس العدل، وما قاموا به من جهود في العمل الإنساني، وإعادة الإعمار، وتحية مماثلة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين سطّروا بدمائهم الزكية أعظم البطولات التي ستظل شاهدة على انتماء قواتنا المسلحة إلى تراب وطننا الغالي، والتزامها بالذود عن مقدراته، وعدم التردد في نصرة كل صاحب حق، والوقوف إلى جانب كل مظلوم، ليبقى اسم الإمارات مقروناً بالخير، والنماء، والأمل على الدوام.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تصريح له بهذه المناسبة الوطنية «نفخر ونعتز بأبناء الإمارات المخلصين الذين أثبتوا بطولاتهم، وشجاعتهم، وعزيمتهم، في تنفيذ المهام الوطنية والإنسانية في اليمن الشقيق».

وأوضح سموّه، أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير، وتفتح أبواب الأمل، وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن.

وقال سموّه «في هذه المناسبة نتذكر بكل إجلال وعرفان، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في ميدان الحق والواجب، ليصنعوا مجد بلادهم، ويرفعوا رايتها. ستظل ذكراهم خالدة في وجداننا».

وأضاف سموّه «نحن دعاة سلام، وخير، ومحبة، لكننا في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمّة، حينما يتعلق الأمر بتهديد أمننا، أو أمن أشقائنا».. معرباً سموّه عن الفخر والاعتزاز بدور الإمارات التاريخي الذي تؤديه ضمن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشكل خاص في اليمن الشقيق.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد: إن شعب الإمارات كان خير داعم لقواته المسلحة الباسلة في مهمتها النبيلة في اليمن الشقيق، وقدم صورة رائعة في الوطنية، والتكاتف، والتضامن، والوعي. وهذا ليس غريباً على هذا الشعب الأصيل الذي يلتفّ دائماً حول قيادته وقواته المسلحة.

وشدد سموّه، على أن قواتنا المسلحة كانت، وستظل على الدوام، قوة سلام واستقرار في المنطقة، والعالم، وأن الإمارات دولة تصنع السلام، وتزرع الخير، وتبثّ الأمل في أي مكان تذهب إليه.