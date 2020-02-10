شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الإفريقية تؤكد على الحل السياسي في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت القمة الإفريقية ال33 التي انطلقت، أمس الأحد، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تحت شعار «إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا»،رفضها لصفقة القرن،وعلى«ضرورة الحل السياسي في ليبيا»، ودعت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأبدت تضامنها مع الصين في فيروس كورونا.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، على «ضرورة الحل السياسي في ليبيا»، ودعا الولايات المتحدة إلى «رفع السودان من قائمة الإرهاب»، وطالب، بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا. وشدد على أن «القارة الإفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية»، مشيراً إلى أن «التوترات في القارة الإفريقية تؤثر في الدول الأعضاء».

وفي ملف الشرق الأوسط، أضاف: «نخشى من أن الخطة الأمريكية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»». وحول فيروس كورونا، أبدى فكي «تضامن القارة الإفريقية مع الصين». وأعرب عن «القلق من تحول الشباب نحو التطرف».

تحذير من تداعيات نقل المرتزقة لطرابلس

من جانبه، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء.

وقال السيسي خلال كلمته أمام القمة، إنه على استعداد لأن يبحث ترتيبات هذه القمة مع رئيس جنوب إفريقيا الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحاً أهمية القمة في وضع رؤية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا.

ودعا السيسي للتشاور المستفيض حول الأبعاد التنظيمية والموضوعية للقمة الإفريقية التي يمكن أن تستضيفها القاهرة، واقترح أن تكون القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي، وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع، على أن تعرض على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.وأكد السيسي أن استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أبرز التحديدات أمام القارة، مشيراً إلى أن جهود التنمية الشاملة في إفريقيا لن تتم من دون تحديث للبنية التحتية.

وأوضح السيسي أن نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا.

واتهم أطرافاً إقليمية بخرق وانتهاك التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال إن القضية الفلسطينية ستظل في ضمائر وقلوب الشعوب العربية، والأفريقية.

قمة استثنائية حول «إسكات السلاح»

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من السيسي، أن بلاده ستستضيف قمة إفريقية استثنائية حول إسكات صوت السلاح في مايو المقبل.

الجزائر ترفض التدخلات في ليبيا

إلى ذلك، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن «حل الأزمات في قارتنا يجب أن يكون سلمياً، ومن دون أي تدخل أجنبي».

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وجدد رفض بلاده القاطع للتدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا، ووصف ما يتعرض له الشعب الليبي ب«الويلات التي يكابدها».

ووصف الوضع في منطقة الساحل ب«التعيس والمؤسف»، عقب ما أسماه التدهور المفاجئ للوضع في مالي والنيجر نتيجة الأزمة الليبية .

دعوة إلى تثبيت الهدنة

بدوره، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ليبيا تشهد تصعيداً خطيراً للأزمة، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اندلاع العمليات القتالية حول طرابلس، وتعدد مظاهر التدخلات العسكرية الخارجية السافرة والمكشوفة فيها.

وقال في الجلسة الافتتاحية للقمة، إن الجامعة وبالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، قادران على إخراج البلاد من أزمتها، ودعم عملية المصالحة الوطنية ، داعياً إلى تثبيت الهدنة القائمة، والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار، ومراقبته، وإيقاف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأضاف أنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية الشاملة بمعزل عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

مكافحة التطرف أهم دعائم التنمية

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس: «مكافحة الإرهاب في إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة»، مضيفاً أن الشراكة الأممية مع إفريقيا بالغة الأهمية، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرة «إسكات البنادق» في القارة.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، قال جوتيريس إن استقرار هذا البلد أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية في القارة الإفريقية.

وتابع «نكرر تأكيدنا على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، ووقف التدخلات الخارجية هناك».

تعويل فبلسطيني على الدعم الإفريقي

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، أن إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» يتطلب جهوداً دولية شاملة بمشاركة إفريقية.

وقال إشتيه «نعوّل على استمرار الدعم الإفريقي للشعب الفلسطيني من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لأزمتنا».

وأضاف «الخطة الأمريكية المقترحة للسلام تفتقر إلى مرجعيات دولية، وتخالف القوانين الدولية، وتحرمنا من الاستقلال، كما أنها تسعى لشرعنة الأمر الواقع».

مستطرداً «ملتزمون بالحل السياسي على أساس قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأذرعنا مفتوحة للسلام الجاد الذي يحترم سيادتنا».(وكالات)