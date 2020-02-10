أرباح تاريخية لـ «العربية» فوق المليار درهم

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سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية تتجاوز المليار درهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، بنمو 80% مقارنة بعام 2018 (بمعزل عن الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته العربية للطيران في عام 2018)، وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15% لتبلغ 4.75 مليار درهم، مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.

جاءت النتائج المالية القوية خلال السنة المالية 2019، مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة، حيث قدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 12 مليون مسافر، انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10% في عدد المسافرين، مقارنة بعدد المسافرين في العام الماضي والبالغ 11 مليون مسافر، وارتفع معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - للسنة المالية 2019 بنسبة 2% ليبلغ 83%.

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 9% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 9 فلوس لكل سهم، وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة العربية للطيران؛ حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: «كان العام 2019 حافلاً بالكثير من التحديات لقطاع الطيران حول العالم، فقد واجه الاقتصاد العالمي تباطؤاً في عدة أسواق رئيسية، وواصلت الضغوطات الجيوسياسية المتصاعدة تأثيرها في منظومة التبادل التجاري، ورغم ذلك كله، نفخر في «العربية للطيران» بقدرتنا على التأقلم مع هذه الظروف، وتحقيق نتائج مالية قياسية في تاريخ الشركة، تجاوزت للمرة الأولى على الإطلاق، عتبة المليار درهم». وأضاف: «أثمر تركيزنا المتواصل على التوسع في الأسواق الجديدة، والاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية، عن عام جديدٍ حافلٍ بالربحية والنمو المستدام، ويأتي هذا الأداء القوي في عام 2019 تأكيداً على قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءة فريق الإدارة».

وخلال الربع الأخير من عام 2019 المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، سجلت «العربية للطيران» صافي أرباح قدره 199 مليون درهم؛ وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2019 نحو 1.14 مليار درهم، ونقلت الشركة أكثر من 2.9 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر خلال الربع الأخير من عام 2019، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم خلال الفترة نفسها من عام 2018 والبالغ 2.7 مليون مسافر. وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الأخير بنسبة 2% ليبلغ 81%.

وساهم انخفاض كلفة الوقود خلال الربع الأخير في دعم معدل الأرباح القياسي الذي حققته «العربية للطيران»، بالإضافة إلى استقرار حركة العملات مقارنة بالتقلبات التي شهدناها العام الماضي. كما وجاء الربع الأخير مدعوماً بزيادة الطلب على رحلات الشركة، وتحسن قوي في هامش الإيرادات، بالإضافة إلى حسن استخدام فعّالية الأسطول وإجراءات ضبط التكاليف التي تبناها فريق الإدارة.

واختتم آل ثاني: «نجحت «العربية للطيران» في تحقيق أداء قياسي في الربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2019، ونحن من جهتنا سنواصل تركيزنا على تعزيز الكفاءة التشغيلية في شتى مفاصل عملنا، واستكشاف الفرص الجديدة، والدخول في مشاريع تخدم خطط النمو الطموحة للشركة، وفي الوقت نفسه تقدم القيمة المضافة لعملائنا، وتوفر أفضل عائد على الاستثمار لمساهمينا».

وفي عام 2019 أيضاً، تسلمت «العربية للطيران» ثلاث طائرات من طراز إيرباص إيه 321 نيو طويلة المدى (A321 neo LR)، لترفع بذلك عدد طائرات أسطولها إلى 55 طائرة، و أضافت 16 وجهة جديدة من مراكز عملياتها الأربعة. وخلال الربع الأخير من عام 2019، وقّعت الشركة اتفاقية مع «مجموعة الاتحاد للطيران» لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي في العاصمة. كما أبرمت الشركة طلبية طائرات بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي لشراء 120 طائرة من طراز «إيرباص».