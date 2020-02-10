الريال يمسح أحزان الكأس برباعية في أوساسونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسح ريال مدريد مضيفه أوساسونا 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة ال23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتجاوز أحزان خروجه من الكأس أمام ريال سوسييداد الأسبوع الماضي.

وسجل لريال مدريد إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، بينما سجل أوناي جارسيا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 14.

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ورفع ريال مدريد رصيده في صدارة الدوري إلى 52 نقطة، وتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفك أتلتيكو مدريد نحسه وحقق فوزه الأول في أربع مباريات، على حساب ضيفه غرناطة 1-صفر.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة بتمريرة من كوكي إلى الأرجنتيني انخل كوريا عالجها في الشباك.