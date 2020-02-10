شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: التلاحم الإماراتي يتجسد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: تتجسد في احتفالنا اليوم كافة معاني الفخر والعزة بعودة حماة الوطن.

وغرد عبر «تويتر»: «الفخر والعزة والتلاحم الإماراتي تتجسد في احتفالنا اليوم بعودة حماة الوطن بعد مشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية في اليمن».

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