«تجليات الحاضر» في لقاء مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دعت مؤسسة الشارقة للفنون الفنانين والمؤلفين والباحثين والقيّمين والممارسين الفنيين، إلى تقديم ملخصات الأوراق البحثية لدورة 2020 من لقاء مارس التي تقام تحت عنوان «تجليات الحاضر» في الفترة بين 21 و23 مارس/آذار المقبل.

ويجب على المتقدمين الخوض في الثيمة العامة لهذه الدورة والقضايا المقترحة في جلسات اللقاء الحوارية، مثل: استذكار بينالي الشارقة، والفن والخيال المدني، ومنظومة البينالي، ودورات بينالي الشارقة في السياق الإقليمي، ودورات البينالي وما بعد الاستعمار، والتقييم الفني في عصر الأزمات.

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وبعد اختيار المشاركين، يجب تقديم الورقة البحثية الأصلية غير المنشورة من 4000 إلى5000 كلمة باللغة العربية أو الإنجليزية.

وعلى المتقدمين تحميل وإكمال استمارة الطلب عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ودعم الملخص (200 كلمة) بنبذة شخصية مختصرة (150 كلمة) والسيرة الذاتية الكاملة، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 16 فبراير/شباط 2020.

يعد «لقاء مارس» تجمعاً سنوياً للفنانين والقيّمين وممارسي الفنون من جميع أنحاء العالم، ومخصص لمناقشة القضايا الحيوية في الفن المعاصر عبر برنامج يمتد لثلاثة أيام من الجلسات النقاشية والعروض والفعاليات، وتأتي هذه الدورة كجزء من «بينالي الشارقة 15: التاريخ حاضراً»، والذي وضع تصوره القيّم والناقد والمؤرخ الفني الراحل أوكوي إينوزور.

مع اقتراب الذكرى الثلاثين لبينالي الشارقة في 2021، يخوض لقاء مارس 2020 في تاريخ بينالي الشارقة، ولقاءات مارس السابقة من خلال استقطاب القيّمين والمشاركين والمحاورين والمؤرخين والنقاد الفنيين المشاركين في نسخ البينالي المتعاقبة من جميع أنحاء العالم، وذلك لمناقشة دور البينالي كمحفز للحوار النقدي وتوليد الأفكار.