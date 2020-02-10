«حوار المعرفة» يناقش مستقبل التعليم 2071

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أمس، «حوار المعرفة» لمناقشة مستقبل التعليم في دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال لقاءات تفاعلية وجلسات استماع بمشاركة مجموعات عمل.

تضم مجموعات العمل ممثلين عن مجتمع دبي، إضافة إلى أولياء أمور وطلبة وشركاء التعليم للإجابة عن تساؤلات مستقبلية حول شكل الحياة في 2071، والدور المستقبلي لمنظومة التعليم الخاص في دبي بمختلف مراحله وأنواعه وأشكاله، وذلك بما يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع التعليمي كافة.

جاء ذلك بحضور سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة، وبمشاركة الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وممثلين عن مجتمع دبي وشركاء التعليم من أولياء أمور وطلبة ومعلمين وقيادات مدرسية وجامعات، ورواد أعمال، ومبتكرين، ومزودي خدمات التعليم والتدريب.