«دبي أوبرا» تستضيف «فورميدابل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

يستضيف مسرح «دبي أوبرا» يومي 13 و14 الجاري، العرض الموسيقي الاستعراضي العالمي «فورميدابل» الذي يحتفي بمشوار النجم العالمي شارل إزنافور والذي تم إنتاجه عام 2016، ويقدم من خلاله مجموعة من أشهر أغنياته التي تشكّل جزءاً من التراث الموسيقي العالمي.

يقدم العرض بالشراكة مع مجموعة «برودواي إنترتينمنت»؛ حيث يعد تحية تعبير عن المسيرة المهنية التي امتاز بها إزنافور أحد أهم نجوم الأغنية الفرنسية، بأداء من جول جريزون وفرقته المؤلفة من خمسة موسيقيين.

من ناحية أخرى، تحط فرقة «a-ha» رحالها في دبي أوبرا لتقدم عروضها غداً وبعد غد ضمن جولة ألبوم Hunting High And Low.

تعد الفرقة التي ينتظر حفلها الكثيرون من محبي موسيقاها، أشهر فرقة نرويجية لموسيقى البوب العالمية.

ويحتفل الثلاثي النرويجي المكون من مغني الفرقة مورتن هاركت، وعازف الكيبورد ماجني فورولهولمن، وعازف الجيتار بول واكتار-سافوي، الذي احتلت أغنياته مقدمة لوائح الأغنيات الضاربة طويلاً في الثمانينات، بمرور 35 عاماً على صدور النسخة الأصلية لأغنية «Take On Me».