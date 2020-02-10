شرطة دبي تكشف عن نظام ذكي للمعثورات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشف اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عن نظام ذكي لربط جهات حكومية وشبه حكومية وأخرى خاصة بنظام المعثورات الذكي في الإمارة، والذي يهدف إلى تسهيل عملية الاستفسار عن المعثورات والإبلاغ عنها، وسيتم الانتهاء منه نهاية الشهر القادم.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وألزم القانون المُلتقط بتسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وألا يتصرف فيها أو يحوزها بنيّة التملك، حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تسلّم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللُقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقط، وأي بيانات أخرى تحددها الشرطة.

وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط، وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خولها التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن الربط يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في التكاملية بين الجهات المختلفة، وتسهيل حياة الناس، والربط بين الخدمات، موضحاً أن شرطة دبي تحرص دائماً على أن تكون السباقة في تنفيذ التوجيهات الحكومية لتواكب تطلعات القيادة العليا المستقبلية. وأضاف أن استراتيجية شرطة دبي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود شرطة دبي لتقديم خدمات متميزة لجميع الفئات والجنسيات المقيمة على أرض الوطن.

في المقابل، قال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي إن النظام الموحد يسهم في ربط جهات حكومية وشبه حكومية وأخرى خاصة في الإمارة، بهدف تسهيل عملية الاستفسار عن المعثورات والإبلاغ عنها، ومركزية البلاغات، وتوفير نظام ذكي للتعرف إلى المفقودات وأرشفتها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة سيتم توفير الخدمة للجهات ذات العلاقة على التطبيق الذكي. وأضاف أن النظام يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومطابقة البلاغات، ورصد التلاعب، وتسهيل عملية التبليغ، لافتاً إلى أن عدد «بلاغات المعثورات» التي تلقتها شرطة دبي عبر تطبيق خدمة «الاستعلام عن المعثورات» خلال العام الماضي بلغت 28 ألفاً و987 بلاغاً، مؤكداً أهمية إعداد شراكة حقيقية مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف المرجوة.