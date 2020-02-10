شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل ومشاركات تدعو لترسيخ ثقافة الإبداع بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد ثاني أيام فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة الذي بدأت فعالياته في 8 فبراير/‏ شباط، وتستمر حتى 14 الجاري في هيئة الشارقة للكتاب، العديد من ورش العمل التي نظمتها كبرى الشركات العالمية، والجهات الحكومية المحلية والخاصة التابعة للإمارة، والتي دعت إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.

وزار فعاليات اليوم الثاني الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، الذي اطلع على مشاركات الجهات الحكومية ضمن فعاليات الشهر، كما حضر الفعاليات المستشار الدكتور منصور بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

ويبلغ إجمالي مشاركات فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة 80 مشاركة، موزعة بين 48 مشاركة للجامعات، و32 مشاركة موزعة بين القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وبعض شركات القطاع الخاص في الإمارة.

التفكير الإبداعي

ونظمت شركة «أمازون» ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في خدمات الويب في أمازون»، فيما نظمت شركة هواوي ورشة بعنوان «التحول الرقمي»، ونظمت شركة «ساب» ورشة بعنوان «تسخير الخيال العلمي لاستكشاف ابتكار الأعمال».

وقدمت شركة آفاق التميز للاستشارات والتدريب ورشة عمل بعنوان «دبلوم الذكاء الاصطناعي»، التي شرحت مفهوم الذكاء الاصطناعي، وجميع أشكاله.

«بلدية الشارقة»

ونظمت بلدية مدينة الشارقة أربع ورش عمل، هي «اتمو ابتكار»، التي قدمتها المهندسة المعمارية عليا حمدان العسكر، وتطرقت خلالها إلى كيفية خلق أجواء تحفز الابتكار في المجتمع، بينما استعرضت ورشة «ابتكر مع الروبوت»، التي قدمتها كل من أنفال حسن، وجواهر مطر، طرق تعليم الأطفال أساسيات البرمجة بطريقة مبسطة.

وأوضحت ورشة «عباقرة الزراعة» التي قدمتها علياء القريدي، مختص معالجة، مراحل الزراعة بطريقة صحيحة لأصناف مختلفة من النباتات من خلال طرق إبداعية، ومتنوعة للزراعة التقليدية والجديدة، مثل الزراعة المائية، وغيرها، واحتوت آخر الورش التي حملت عنوان «المهندس المبتكر»، وقدمتها المهندس شوق علي مبارك، رئيس قسم التصاريح الهندسية، على بعض الفعاليات والأنشطة المناسبة للأطفال، مثل الرافعة البرجية وطريقة استخدامها، إضافة إلى الأجهزة اللوحية لتصميم المباني، وغيرها من الأنشطة.

كما شاركت بثلاث مشاريع هي غيث المختص بمعالجة مياه الأمطار في ثلاث مراحل للتخلص من الشوائب، وتقنية الواقع الافتراضي الذي يستخدم تقنية الواقع المعزز لتدريب طلاب الهندسة المعمارية والمهندسين المدنيين على فحص وتفتيش المباني، ورويّة، وهي مبادرة تدعم الاستدامة من خلال معالجة المياه المستخدمة.

شرطة الشارقة

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة بعدة مشاريع، منها الحراسة الذكية، وهو عبارة عن نسخة مصغرة من مركز عمليات الشرطة الذي يهدف إلى تأمين وحماية المواقع التي تحددها الشرطة، وحقيبة الواقي، وهي حقيبة ظهر خفيفة الوزن وضد الرصاص، وأخف بعشر مرات من الحقيبة العادية.

معهد الشارقة للتراث

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وشارك معهد الشارقة للتراث بمشروع «الهولوجرام للحرف الإماراتية»، وهي شاشة هولوجرام تصور الفنون والحرف الإماراتية للزوار.

فيما شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمشروع «الخدمات الاستباقية»، وهو عبارة عن تطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإتمام خدمات مثل تجديد هوية الإماراتية والأمور الأخرى الخاصة بمواضيع الإقامة.

سيارات قديمة

نظم نادي الشارقة للسيارات القديمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مسيرة تحت شعار «الشارقة تبتكر»، التي انطلقت من جزيرة العلم وجابت شوارع إمارة الشارقة، وشارك فيها 25 عضواً من هواة ومالكي السيارات القديمة للترويج والإعلان عن الفعاليات.

بيئة الشارقة

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أسبوع الابتكار في الشارقة، الذي تنظمه لجنة الإشراف على فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، حيث تعرض نماذج من المشاريع الفائزة في جائزة الشارقة للاستدامة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، نحرص على المشاركة في شهر الإمارات للابتكار، فهو يعكس بكل وضوح توجهات ونهج الدولة في تعزيز ثقافة الابتكار، والعمل المستمر من أجل تشجيع مختلف فئات المجتمع على تقديم الأفكار المبدعة، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات إيجابية في حياة الإنسان، وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تنظر للابتكار كنهج وثقافة وأسلوب يومي في كل المجالات، يحقق قفزات نوعية في العمل والاستراتيجيات، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة المتغيرات ومجابهة التحديات، وتحقيق مستقبل أفضل، والتأكيد على مكانة الدولة عالمياً.

«أمريكية الشارقة»

يشارك أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة في أسبوع الابتكار في الشارقة، من خلال تقديم خمسة حلول ابتكارية تبرز قضايا متنوعة، مثل الإصابات البكتيرية، وتحلية المياه، وتحسين أنظمة الطاقة الكهروضوئية.

وقال الدكتور محمد الطرهوني، نائب وكيل الجامعة للدراسات العليا، «يؤكد استمرار الجامعة في المشاركة في أسبوع الابتكار على الأهمية التي نوليها لتعزيز الابتكار والإبداع بين طلابنا وأعضاء هيئة التدريس، كما يسلط الضوء على مشاركة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في البحوث التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في المجتمع والصناعة، مثل تطوير حلول فعالة لتحلية المياه، وإنترنت الأشياء - رصد الطاقة الشمسية للمدن الذكية، ومراقبة جودة الأحياء المائية البحرية ونظام للكتلة الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي وتقليل النفايات، وتحديد الجزيئات لتطوير فئة جديدة من المضادات الحيوية يمكنها هزيمة البكتيريا المقاومة للأدوية».

وتضمنت المشاريع المشاركة مطهر عدسات لاصقة لقتل الطفيل الذي يهدد الرؤية، وتطوير علاج للإصابات البكتيرية، فضلاً عن مشروع يتعلق بتحلية المياه بالتناضح العكسي، وآخر عن المراقبة عبر الإنترنت والكفاءة المثلى لأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وتطوير وتحليل الأداء لمركب لتطبيق الاستشعار الكيميائي.

«مالية الشارقة»

تنظم دائرة المالية المركزية بالشارقة تحت شعار «المالية تبتكر»، أسبوعاً خاصاً بالابتكار لموظفي الدائرة، وتتضمن الفعاليات والبرامج التي ينظمها فريق لجنة الابتكار بالدائرة، مناقشة الأفكار الابتكارية التي تقدم بها موظفو الدائرة، وبلغ عددها 168 فكرة مبتكرة، حيث ستتم دراستها ومراجعتها خلال أسبوع الابتكار، فضلاً عن الاحتفاء بالمبتكرين وأفكارهم المتميزة على مدار أسبوع كامل.

وأكد بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، أن هناك عدداً من المعايير التي تحكم ملفات الأفكار المقدمة، أهمها قابلية التطبيق، ومدى تنفيذ الفكرة، ومدى توافقها مع الخطة الاستراتيجية للدائرة، وإمكانية تطبيقها في الإدارات المختلفة بالدائرة، إلى جانب تميّز الفكرة وتفرّدها، والأثر المحتمل المتعلّق بتحقيق الفكرة وأثرها في المجتمع.

وأكد أحمد القصير، رئيس لجنة شهر الابتكار في الشارقة، أن فعاليات هذا الحدث تشهد مشاركة كبيرة من القطاع الحكومي، والخاص، والأكاديمي، مع إطلاق جائزة الشارقة للابتكار.

وأضاف: تشهد الدورة الحالية مشاركة شركات عالمية: «ديل للتكنولوجيا»، و«أمازون»، و«آي بي إم»، و«تويتر»، والمركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و«جوجل»، و«إنتل»، وغيرها.