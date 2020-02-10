ولي عهد الشارقة يطلع على تمكين الكوادر الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات النسخة ال 22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح الرسمي، تجول سمو ولي عهد الشارقة في أرجاء المعرض، مطلعاً على جهود الجهات والمؤسسات المشاركة في توفير فرص العمل، وبرامج التدريب التي تقدمها للمواطنين من الخريجين والخريجات، إضافة إلى فرص متنوعة لتعزيز مهاراتهم الوظيفية.

تعرف سموه إلى أبرز خطط التوطين التي تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والتي تدعمها جهود الكوادر الوظيفية المنتجة.

وتركز الدورة ال 22 للمعرض على ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين الكوادر الوطنية، والتدريب، والتطوير المهني، وتستمر فعالياتها على مدار 3 أيام بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

توسعة نطاق التوظيف

ويعد معرض التوظيف الوطني منصة سنوية تلتقي خلالها المؤسسات الحكومية والخاصة مع الشباب الخريجين والخريجات الباحثين عن عمل، وتفتح من خلالها المجالات المتعددة للعمل في القطاعين المصرفي والمالي في مختلف المؤسسات، بما يحقق طموحات الخريجين والخريجات، ويدعم فرص توسيع نطاق توظيف الكوادر الوطنية، إضافة إلى توفير مساحة تفاعلية بين الخريجين ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتسهيل توظيف وتنمية مهارات الشباب الإماراتي، وتوجيه وإرشاد الخريجين الجدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

جائزة تنمية الموارد البشرية

Advertisements

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، عقب افتتاح المعرض الوطني للتوظيف، بتكريم الفائزين بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي لعام 2019، حيث كرّم سموه عدداً من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين وحققت أعلى نسبة في هذا المجال، إلى جانب تمكين الموارد البشرية وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل.

وفاز بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، بنك رأس الخيمة الوطني، أما جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي، ففاز بها عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، وفازت بجائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي حصة الملا، نائبة رئيس المبيعات وتوزيع الأعمال المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني، وهدى سبيل المسؤولة المالية الرئيسية من مصرف الإمارات الإسلامي. كما شمل التكريم أيضاً الجهات الراعية والمنظمة للمعرض الوطني للتوظيف، وأبرز الشركاء وأعضاء لجنة التوطين في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وحضر حفل افتتاح المعرض الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله بن سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وجمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، والقيادات المصرفية، إلى جانب رعاة الحدث وممثلي وسائل الإعلام.