دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف LG V60 ThinQ تؤكد على بطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث الصور المسربة لهاتف LG القادم LG V60 ThinQ تؤكد على دعم الهاتف لبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يتميز الهاتف بتصميم نتوء الكاميرة الأمامية.

ظهرت أول الصور المسربة لهاتف LG V60 ThinQ خلال الشهر الماضي، والتي إستعرضت تصميم اللوحات الخلفية للهاتف، الذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بينما تأتي الصور الجديدة اليوم عبر Evan Blass لتقدم تفاصيل أكثر حول تصميم الهاتف.

تؤكد صور V60 ThinQ التي نشرت عبر Evan Blass اليوم، على أن LG تقدم هذا الإصدار مع نتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يظهر الهاتف في الصور بتصميم شفاف، إلا أن التسريبات تؤكد على أن التصميم النهائي للهاتف سيختلف.

Advertisements

أيضاً يظهر هاتف V60 ThinQ في الصور بمنفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، كما يضم الهاتف منفذ 3.5مم للسماعات.

يذكر أن شركة LG لم تؤكد على موعد للإعلان الرسمي عن هاتف V60 ThinQ، بشكل خاص بعد إلغاء الشركة مؤتمرها في معرض MWC 2020، حيث من المقرر أن تعقد الشركة مؤتمر منفصل لاحقاً للإعلان عن الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف LG V60 ThinQ تؤكد على بطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.