بقاذفات صواريخ.. تركيا تعزز نقاط المراقبة في إدلب

هطاي/ مراسلون/ الخليج 365
أرسلت القوات المسلحة التركية، مساء الأحد، قاذفات صواريخ ودبابات وناقلات جند مدرعة إلى نقاط المراقبة في إدلب السورية.
ووصل رتل عسكري إلى قضاء "ريحانلي" المحاذي للحدود السورية بولاية هطاي، يتألف من 60 شاحنة عسكرية تحمل قاذفات صواريخ ودبابات ليوبارد وناقلات جند مدرعة وعتاد عسكري.
وبعد إفراغها من الشاحنات، توجهت الدبابات وناقلات الجند باتجاه نقاط المراقبة بإدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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