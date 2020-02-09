الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي، جنوبي إسرائيل.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب،بأن الصاروخ سقط في أرض مفتوحة بمنطقة "شعار هنيغف"، دون أن يخلف إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في منطقة "غلاف غزة" (المدن والبلدات المحيطة بالقطاع)، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من القطاع، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.
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