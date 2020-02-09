الدوحة / الخليج 365
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منتصف فبراير/ شباط الجاري، مؤتمراً دولياً حول وسائل التواصل الاجتماعي وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (رسمية) يومي 16 و17 فبراير، بالتعاون مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و300 منظمة وجامعة ومركزا فكريا.
وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن "المؤتمر سيشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل عبر جلسات نقاشية تفاعلية، و4 مجموعات عمل".
وأضاف المري أن "أكثر من 300 منظمة دولية، وجامعة، ومركزا فكريا، وشركات متخصصة، وشبكات التواصل ستشارك بفعاليات المؤتمر".
كما سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، وفق المري.
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية ستحمل عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
فيما ستعقد جلسات المؤتمر التفاعلية تحت عناوين مختلفة من بينها، "تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي، والتدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني" .
كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل تناقش "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي، وتداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل على حقوق الإنسان".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة.. مؤتمر دولي حول مواقع التواصل وسبل دعم الحريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.