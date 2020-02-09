امتنانا لمواقفها في ليبيا.. حكومة الوفاق تشكر تركيا

وليد عبد الله / الاناضول

قدم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد العماري، الأحد، شكره لتركيا على موقفها المبدئي والتزامها المتجدد بالتعاون مع حكومة الوفاق، لحماية المدنيين والعاصمة ومؤسساتها.

تصريحات العماري جاءت خلال لقائه اليوم، سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بديوان رئاسة الوزراء‎ الليبية، إن "العماري وأكسن بحثا العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري، إضافة إلى اجتماعات لجنة 5+5 في جنيف، وكذلك الحوار الاقتصادي والسياسي".

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وأكد العماري للسفير التركي أن "موقف حكومة الوفاق أكثر صلابة الآن وأقدر على دحر العدوان، واستعادة كامل التراب الليبي"، بحسب البيان.

كما عبر عن عدم تفاؤله بنجاح أي جهود سياسية في ليبيا في ظل وجود اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد. مضيفا أن حفتر وممثليه، "لا يؤمنون بالحل السياسي، ومشاركتهم في اللقاءات الدولية هي لكسب الوقت".

من جانبه، أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والتزامها بالتعاون والتنسيق الكامل معها في المحافل الدولية لتحقيق مطالبها وتثبيت وقف إطلاق النار وسحب المعتدي لقواته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.