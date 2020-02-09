مستشفى الزلفي يتأهب لفيروس كورونا بمحاضرات وبرامج مكثفة لمنسوبيه

صحيفة الخليج الإلكترونية أقام مستشفى الزلفي العام، ممثل بقسم مكافحة العدوى، مساء اليوم (الأحد) محاضره عن فيروس كورونا ومكافحته والوقاية منه، في قاعة المحاضرات بالمستشفى، بتوجية من سعادة مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد.

وقد حضر المحاضرة منسوبي المستشفى من أعضاء الفريق الطبي وممارسين صحيين وإداريين تقدمهم مدير المستشفى .

الجدير ذكره، سوف تستمر هذه المحاضرات وهذا التثقيف حتى يتم تدريب جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة. مدير مستشفى الزلفي الاخصائي عبدالعزيز الفهد يلقي كلمة موجزة عن اهمية الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا في المحاضرة لمنسوبي المستشفى

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