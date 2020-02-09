جامعة حائل تؤخر مواعيد الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية وجّه مدير ‎جامعة حائل د.خليل البراهيم أن تكون بداية اليوم الدراسي (للطلاب والطالبات) ليومي الإثنين والثلاثاء 10، 11 فبراير 2020 الساعة التاسعة صباحاً ويشمل ذلك فروع الجامعة في المحافظات؛ نتيجة لما تمرّ به المنطقة من منخفض جوي هذه الفترة.

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