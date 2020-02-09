مقتل ثلاثة جنود لبنانيين

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل ثلاثة جنود لبنانيين وأصيب اثنان بجروح اليوم الأحد في منطقة الهرمل شمال شرق البلاد أثناء مطاردتهم سيارة مسروقة، بحسب ما أفاد الجيش في حصيلة جديدة.

وجاء في بيان الجيش أنه “أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة، الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار”.

وقتل جنديان على الفور فيما “استشهد عسكري ثالث متأثرا بجروح كان أصيب بها خلال الكمين” وفق بيان آخر للجيش.

وأضاف المصدر نفسه أن أحد المسلحين قتل وأوقف سائق السيارة من دون تفاصيل إضافية.

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ومنطقة الهرمل محاذية لسوريا.

ودان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ما حصل، وقال إن الهجوم على الجيش هجوم على كل اللبنانيين.

وصرح في بيان أن الكمين “يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته”، وأن أي اعتداء على الجيش اللبناني هو “عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم”.

وطالب بـ “الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين”، بدون ان يحدد المسؤولين عن الهجوم.