الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت دولة الإمارات العربية الشقيقة، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. وقالت إن مسنة صينية تبلغ 73 عاما شفيت من فيروس كورونا الجديد.

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