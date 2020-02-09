القوات الجویة تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت القوات الجویة الملكیة، ُممثلة في إدارة شؤون التعاقدین والإرتباط عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنیة، للعام 1441ھـ.
وذلك بالمسمیات التالیة (استشاري برامج ریاضیة، وأخصائي میزانیة)، حيث أشترطت أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.
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