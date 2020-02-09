آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط رفضا لخطة السلام الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجون خلال مظاهرة رفضا لخطة السلام الأمريكية في الرباط يوم الاحد

تظاهر آلاف المغاربة يوم الأحد في وسط العاصمة الرباط تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أدانوا ما وصفوه بتواطؤ بعض الأنظمة في المنطقة مع ”الكيان الصهيوني“.

وشارك في المظاهرة عدد من جمعيات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان والأحزاب السياسة المغربية والنقابات. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ومجسمات للمسجد الأقصى.

وردد المشاركون شعارات ترفض خطة السلام التي تُعرف باسم صفقة القرن كما أدانوا ما اعتبروه ”عمالة بعض الأنظمة العربية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني الغاصب“.

وقال عبد الإله بن عبد السلام من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لرويترز ”صفقة القرن هي وعد جديد بعد وعد بلفور... إنها وعد من ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بحق الشعب الفلسطيني“.

وأضاف“ هذه صفقة فيها تآمر لعدد من دول المنطقة على القضية الفلسطينية.. فيها أشكال مخجلة من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي شرد شعبا وارتكب جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل“.

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وقال خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي لرويترز ”صفقة القرن الصادرة عن المدعو ترامب هي باطلة وتخص ترامب ونتنياهو وحدهما“.

وأضاف“ اليوم الشعب المغربي كان عليه أن يقول كلمته.. الشعب المغربي كله ضد صفقة القرن ويدين تواطؤ الأنظمة العميلة مع أمريكا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني“.

كان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني قد عبر يوم السبت عن الموقف الرسمي للمملكة من صفقة القرن قائلا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ”موقف الحكومة المغربية ينطلق من ثوابت المملكة، ملكا وحكومة وشعبا، في تعاملها مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدمتها إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ورفض كل محاولات تهويد القدس والاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الأقصى“.