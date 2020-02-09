دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي لهاتف iQOO 3 يؤكد على معايير UFS 3.1 في سعة التخزين ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها للإعلان قريباً عن إصدار جديد من علامتها الفرعية iQOO، حيث يأتي الإصدار القادم بعنوان iQOO 3، كما يدعم معايير سعة تخزين UFS 3.1.

نشر الإعلان التشويقي لهاتف iQOO 3 مؤخراً على Weibo، وقد تم التأكيد على عنوان هذا الإصدار عبر شبكة Weibo الإجتماعية، كما أشارت إلى مواصفات معايير السعة التخزينية في الإعلان.

ولقد رصد هاتف iQOO 3 في تسريبات أخرى خرجت من TENAA، حيث جاء الهاتف بنموذج رقم V1955A، كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما تأتي ميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً رصد هاتف iQOO 3 في صور حية تؤكد على تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، الذي يأتي في الجانب الأيمن من الشاشة، حيث تشير التسريبات إلى كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

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وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم هاتف iQOO 3 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يظهر في تسريبات TENAA بوحدة معالجة تدعم سرعة 2.84GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 865.

كما ينطلق هاتف iQOO 3 بنظام تشغيل Android 10، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي بإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويعد هاتف iQOO 3 أحد الإصدارات المرتقبة بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم بطارية بقدرة 4370 mAh تدعم تقنية الشحن السريع مع منفذ USB-C، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار قريباً، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي لهاتف iQOO 3 يؤكد على معايير UFS 3.1 في سعة التخزين ظهر على التقنية بلا حدود.