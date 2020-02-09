شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل جندى فى هجوم انتحارى على ثكنة للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن انتحاريا هاجم ثكنة للجيش بجنوب البلاد صباح اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل جندى.

وأضافت الوزارة، أن الهجوم وقع في منطقة برجى باجى مختار، ولم يتضح من المسؤول عن الهجوم، وهو الأول من نوعه فى الجزائر منذ عدة سنوات.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أكد أن حل المشكلات بالقارة السمراء يقوم على الحل السلمى دون التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة ولابد من تكاتف الجميع لمواجهتها، وأضاف أن الهجمات الإرهابية التي وقعت بالنيجر ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار بالساحل، جاء ذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد سلم رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه رغم تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

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