شركة سانج يونج الكورية للسيارات تكشف النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة سانج يونج الكورية للسيارات النقاب عن نسخة طويلة من سيارتها البيك أب "موسو" ولكن باسم "موسو جراند" Musso Grand وهي السيارة التي تحمل لمسات فخامة مشابهة للموجودة في سيارات الركوب العادية.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Musso Grand الجديدة تزيد في الطول بمقدار 31 سم عن الموديل العادي Musso.

ويبلغ الطول الكلي للسيارة الجديدة 5.40 متر، في حين يبلغ طول سطح التحميل 1.61 متر.

أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 3210 ملم، وهو ما زاد من حمولة السيارة إلى 1062 كجم، بينما يتراوح حمل الجر من 2.8 إلى 3 أطنان.

وتعتمد السيارة على محرك ديزل سعة 2.2 لتر بقوة 181 حصانا/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات أو يدوي سداسي السرعات.

وتم تجهيز السيارة بالعديد من تجهيزات الفخامة المستعارة من خطوط إنتاج سيارات الركوب الخاصة، والتي تختلف باختلاف الموديلات (Crystal وQuartz و Sapphire).

ويقدم الموديل الأساسي مساعدا للصعود والهبوط على المنحدرات، والمرايا القابلة للطي كهربائيا، وإشارات تغيير الاتجاه بتقنية LED، ونظام التحكم في السرعة، والراديو الرقمي DAB+ مع وظيفة MP3، ومنفذ USB.

كما تضم السيارة 4 سماعات، وتجهيزات البلوتوث، والنوافذ الكهربائية، ومستشعر الضوء والمطر، ووظيفة تدفئة الزجاج الأمامي، ومكيف الهواء، وكشافات الضباب.

وتحصل نسخ التجهيزات الأعلى بشكل إضافي على النظام الأوتوماتيكي للكبح الاضطراري، ومحذر التصادم الأمامي، ومحذر مغادرة حارة السير والمرور المتقاطع، فضلا عن مساعد تغيير حارة السير، والزاوية الميتة، والضوء العالي.

ومن المقرر أن تطرح سانج يونج السيارة Musso Grand الجديدة خلال فصل الربيع المقبل.