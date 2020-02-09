دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تعرف على المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني و‎التجارة الإلكترونية ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في الثالث من شهر مارس المقبل من مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يقدم نظرة على مستقبل التجارة الإلكترونية ويكشف عن رؤية وآفاق جديدة لمستقبل التسويق الإلكتروني.

يتجه العالم بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة نحو التركيز على التسويق والتجارة الإلكترونية التي تجذب بالفعل قاعدة كبيرة من المستخدمين في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وعلى مستوى العالم أيضاً.

وإنطلاقاً من الأهمية المتزايدة للعالم الرقمي، يجمع المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية هذا العام، كل الأدوات والتقنيات التي تقدم للزائرين رؤية واضحة عن كيفية التحول للعالم الرقمي، كما يستعرض الجهات الموثوقة التي تدعم الشركات وأصحاب العمل في التحول إلى التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بآلية سهلة لضمان تحقيق الأرباح.

يهدف أيضاً المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية إلى دعم المستخدمين في زيادة نسبة الأرباح عن طريق التحول بالأنشطة التجارية إلى العالم الرقمي، وهو ما يدعم المملكة العربية السعودية في التقدم بخطوات أسرع وكفاءة أعلى في تقنية المعلومات، لتحقيق رؤية 2030.

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أيضاً إلى جانب تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي، يدعم هذا التحول أيضاً المستخدمين بشكل أفضل في التسوق والبحث عن المنتجات بآداء أسرع مع إستجابة سريعة لطلبات الشحن الخاصة بالمنتجات أو الخدمات والتي تتفوق على عمليات البيع والتسويق التقليدية، حيث يستعرض المعرض مدى كفاءة التسويق الإلكتروني في الوصول إلى قاعدة أكبر من المستخدمين.

يأتي المعرض أيضاً بالعديد من المميزات الجديدة للزائرين هذا العام، والتي ستقدم للمستخدمين رؤية واضحة لكيفية إطلاق المشروعات على شبكة الإنترنت، للتحول إلى التجارة الإلكترونية، ومن بين هذه المميزات:

يقدم المعرض السعودي فرصة هذا العام للتعرف على قصص النجاح الملهمه للكثير من الشباب الذين تحولوا بمشروعاتهم إلى العالم الرقمي، والوقوف على الأدوات والتقنيات التي دعمت هذا النجاح في التجارة والتسويق الإلكتروني.

يقدم المعرض السعودي للزائرين فرصة لحضور مزاد فريد لعرض التطبيقات الناشئة.

يقيم المعرض ورش عمل مجانية، حيث يمكن للزائرين التسجيل عن طريق تطبيق SIDMC أو عن طريق الموقع الرسمي للمعرض SIDMC للإشتراك في ورش العمل.

سيكون لزائري المعرض السعودي الدولي هذا العام أيضاً فرصة للحصول على هدايا، حيث يقدم المعرض متاجر إلكترونية مجهزة لدعم رواد المستقبل في التجارة والتسويق الإلكتروني.

يمكن لزائري المعرض هذا العام أيضاً الحصول على كوبونات خصم لبعض المتاجر الإلكترونية.

يمكنك أيضاً تحميل تطبيق المعرض السعودي الدولي للتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الآن عبر SIDMC،، أو يمكنك التوجه إلى الموقع الرسمي للمعرض SIDMC للمشاركة أو للحصول على مزيد من المعلومات.

هذا الموضوع تعرف على المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني و‎التجارة الإلكترونية ظهر على التقنية بلا حدود.