هطاي/ مراسلون/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن "التعزيزات تضمنت دبابات وسيارات إسعاف عسكرية وناقلات جند مصفحة، دخلت الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة". وأضاف أن "الجيش أرسل أيضا 5 شاحنات محملة بحواجز (أكورديون) مضادة للرصاص، إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا". بموازة ذلك، هبطت طائرة شحن عسكرية في مطار ولاية هطاي المحاذية للحدود السورية، فيما تحلق المروحيات العسكرية في المنطقة بين فينة وأخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. إرسال تعزيزات جديدة إلى نقاط المراقبة في "إدلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.