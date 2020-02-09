لبنان.. قتيلان من عناصر الجيش في إطلاق نار بـ"البقاع"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
تعرضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الأحد، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة، ما أدى إلى سقوط قتيلين من الجيش وجرح 3 آخرين في محلة المشرفة ـــ الهرمل (البقاع اللبناني)، وفق بيان للجيش.
وحسب البيان الذي وصل للأناضول نسخة منه أنه تم "قتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".
من جانبه، دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش في تغريدة على "تويتر"، واصفا بأنه "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته".
وأكد دياب أن "الاعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".
وطالب دياب بالإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين "لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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