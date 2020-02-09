عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، دعم المنظمة الأممية للمرحلة الانتقالية بالسودان، واستعدادها لتقديم المساعدات اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء غوتيريش برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على هامش القمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا، بحسب بيان صادر عن حكومة الخرطوم، اطلعت عليه "الخليج 365".
وذكر البيان أن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان، والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء السوداني واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى هذه "المرحلة الصعبة"، بحسب البيان.
وشدد على موقفه الداعم لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش لـ"حمدوك": مستعدون لدعم السودان خلال مرحلته الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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