الجيش التركي يفجر ألغاما زرعها إرهابيون بمنطقة "نبع السلام"

أنقرة/ أنس قبلان / الخليج 365

أبطلت القوات المسلحة التركية، مفعول ألغام زرعها إرهابيو تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، إن فرقا من القوات الخاصة فكّكت 5 ألغام مضادة للأفراد ولغمان مضادان للدروع من مخلفات الإرهابيين في "نبع السلام".

وأضافت أن فرق القوات الخاصة أبطلت مفعول الألغام المذكورة بعد تفكيكها.

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وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.

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