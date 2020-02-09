أرامل سوريات في تركيا يؤثرن أهالي إدلب على أنفسهن

هطاي (تركيا) / الخليج 365

تبرعت أرامل سوريات في تركيا، الأحد، بمساعدات نقدية مخصصة لهن لصالح أسر في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن 210 من الأرامل السوريات في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي التركية (جنوب) رفضن استلام مساعدات نقدية تخصصها لهن جمعية "أبناء شهداء العالم" (تركية خيرية)، مطالبين بأن ترسل تلك المساعدات عوضا عن ذلك إلى الأسر المحتاجة إليها في إدلب.

فيما قامت بعض الأرامل بالتبرع بخواتمهن وأقراطهن.

وفي كلمة خلال التبرع بالمساعدات، قالت السورية عائشة كافي، إحدى السيدات الأرامل، إن سكان إدلب يعيشون ظروفا سيئة للغاية.

وأضافت موجهة حديثها لـ"جمعية أبناء شهداء العالم": "أنتم علمتمونا المشاركة، ونرجو قبول إعادة هذه المساعدات وتقديمها إلى العائلات في إدلب".

من جانبه قال رئيس الجمعية، إسماعيل يلدريم، إن الجمعية تقدم مساعدات عينية ونقدية لـ515 أسرة سورية في هطاي منذ 7 أعوام.

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وأوضح يلدريم أن الجمعية أرسلت مساعدات إنسانية إلى إدلب خاصة بعد ازدياد الوضع الإنساني بالمنطقة سوءا.

وأضاف: "هذا الشهر، حدث أمر أثّر في عواطفنا؛ حيث أن بعض الأسر رفضت استلام المساعدات المخصصة لها".

وأضاف أنه إضافة إلى ذلك تبرعت بعض الأرامل السوريات بخواتمهن وأقراطهن لأسر إدلب.

يأتي هذا في ظل توتر الوضع في منطقة إدلب جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"؛ ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وبلغ عدد النازحين من ريفي إدلب وحلب باتجاه الحدود مع تركيا مليونا و677 ألفا منذ بداية 2019.



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