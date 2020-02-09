المجلس البلدي لامانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 63

الخليج - سلمى الشهراني

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 63 ) يوم الأحد 15 / 6 / 1441 هـ الموافق 9 / 2 / 2020م برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها:

مناقشة الدورات التدريبية والمؤتمرات والورش وما توصل إليه فريق العمل مع وكالة الاستثمار حيال المواقع المراد استثمارها وتقرير لجنة التخطيط والبرامج بخصوص خطة عمل المجلس القادمة وتقرير لجنة الخدمات عن زيارة مختبر الأغذية وسوق الخضار وتقرير اللجنة الفنية حول تقرير الأمانة الربع سنوي الخاص بالمشاريع 2019 وعرض تعميم الوزارة بخصوص حفظ النعمة والضوابط المنفذة لها مع المطاعم ومناقشة تكريم المستحقين من الموظفين ومنسوبي الأمانة المتعاونين وحسن أدائهم وإيجاد إدارة تنسيقية بالأمانة للأنشطة التجارية على الشوارع العامة كما ناقش المجلس قرار الأمين رقم 565718 الخاص بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات مخطط الراجحي وعرض التعاميم الواردة وإجابة الأمانة على توصية المجلس حيال حجج الاستحكام

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها .